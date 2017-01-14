(Görüntülü Haber) Ünlülerin kuyumcusu cinayeti şüphelisi yeniden tutuklandı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya), () - İZMİR'de 20 yıl önce öldürülen kuyumcu Şems İlkan'ın cinayet şüphelisi olarak Antalya'nın Alanya İlçesi'nde yakalanan ve 2 ay sonra mahkemece serbest bırakılan 50 yaşındaki Yusuf Kayahan, bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı. 'Ünlülerin kuyumcusu' olarak bilinen Şems İlkan'ın, 30 Mart 1997 tarihinde İzmir Sahilevleri'ndeki villasında işe aldığı bekçilik ve bahçevanlık yapan Temel Ö. ile arkadaşları Yusuf Kayahan, Hilmi I. ve Hayrettin K. tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Olaydan sonra yakalanan Temel Ö., Hilmi I. ve Hayrettin K., İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, firari olan Yusuf Kayahan hakkında arama başlatıldı. Hakkında 'ağırlaştırılmış ömürboyu hapis' istemiyle açılan davadan aranan Kayahan, geçen yıl ağustos ayında oturduğu Alanya'da yakalandı. Üzerinde 3 farklı isme düzenlenmiş sahte kimlik çıkan Kayahan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. MÜEBBETTEN TAHLİYEYE Tutuklanmasının ardından ekim ayında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılan Yusuf Kayahan ilk savunmasını yaptı. Mahkeme heyeti, Kayahan'ın suç tarihi itibariyle 2000 yılında çıkarılan 4616 sayılı 23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun'dan yararlandığını belirterek, bu kapsamdaki infaz indirimini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. TEKRAR TUTUKLANDI Tahliyenin ardından harekete geçen Şems İlkan'ın aile avukatları, İzmir'de bir üst mahkemeye başvurdu. Dosyayı inceleyen üst mahkeme Kayahan'ın tekrar tutuklanmasını istedi. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yusuf Kayahan'ı Alanya'da çalıştığı kahvehanede gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf Kayahan tutuklanarak tekrar Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.