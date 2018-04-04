Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

(Görüntülü Haber) Üniversiteli Sema, freni boşalan kamyonetin kurbanı oldu

TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev’e (22) çarptı. Ağır yaralanan üniversiteli Sema, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanan ardından...

TRABZON’da, yokuş aşağıya inerken freni boşalan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Sema Yönev’e (22) çarptı. Ağır yaralanan üniversiteli Sema, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazanan ardından kaçan kamyonetin içindeki Suriye uyruklu 2 kişi, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kalkınma Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli olduğu belirtilen sürücü yönetimindeki 61 DT 056 plakalı kamyonetin, yokuş aşağıya inişte freni boşaldı. Hızlanan kamyonet, yaya kaldırımında yürüyen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Sema Yönev'e çarptıktan sonra duvara çarparak durabildi. Kazada, üniversiteli Sema ağır yaralanırken, Suriye uyruklu olduğu belirlenen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.

Sema Yönev, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Sema Yönev, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sema Yörev’in Giresunlu olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kaçan kamyonetin Suriye uyruklu sürücüsü ve yanındaki kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314