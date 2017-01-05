Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

(Görüntülü Haber) Üniversiteli Gizem'in ölümü güvenlik kamerasında

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Burdur...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Medine Gizem Çakal'ın geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Burdur kent merkezi Özgür Mahallesi Merkez Halk Pazarı Caddesi'nde geçen 7 Aralık'ta adı açıklanmayan bir arkadaşıyla yürüyen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı 15 NT 301 plakalı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Medine Gizem Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine gelen sağlık ekipleri Medine Gizem Çakal'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı. KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA Medine Gizem Çakal'ın öldüğü kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşıyla yol kenarında yürüyen Çakal'a arkadan gelen asfalt kamyonunun çarparak altına aldığı görüntülere yansıyor. Kamyonun altında sürüklenen Gizem'in birkaç metre sonra yerde hareketsiz kaldığı, kamyonun ise bir süre sonra durduğu görülüyor. Daha sonra kalabalığın olay yerinde toplandığı görüntülerde yer alıyor. Güvenlik kamerasının saatine göre kaza 15.51'de gerçekleşirken, 15.55'te ise ambulansın olay yerine geldiği görülüyor. Olayın ardından sürücü Ramazan A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55