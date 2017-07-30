(Görüntülü Haber) Üniversiteli genç 'Olmaktan korktuğum insan oldum' notu yazıp 4'üncü kattan atladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK'te, üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hasan Basri, ailesine "Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim" yazılı not bırakıp 4'üncü kattaki evinin balkon penceresinden atladı. Ağır yaralanan Basri hastanede tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde 100'üncü Yıl Mahallesi 1035 Nolu Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki dairede üniversiteden arkadaşı E.K.K. ile birlikte oturan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hasan Basri, arkadaşı uyurken balkon penceresinden atladı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan Basri, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Basri'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polisin evde yaptığı incelemede, "Size hayırlı bir evlat olamadım. Bir kez olsun sizi düşünmeden yaşamadım. Ama artık gücüm kalmadı. Olmaktan korktuğum insan oldum. Benim için üzülmeyin. Sizi çok sevdim'' yazılı not bulundu. Basri'nin ev arkadaşı E.K.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ''Ben uyuyordum, haberim yok. Kullandığı bazı ilaçlar vardı ama emin değilim. Ekipler inceledi'' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.