(Görüntülü Haber) Üniversiteli Burcu'nun öldüğü kazada sürücünün serbest bırakılmasına tepki

BARTIN'da, kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu ölen üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Burcu Duran'ın annesi 49 yaşındaki Şermin Duran, sürücü 21 yaşındaki Uğur Kalaycı'nın serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Pazar günü Gölbucağı Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazada, Uğur Kalaycı yönetimindeki 74 AL 809 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp kaldırıma savrularak üniversiteli Burcu Duran'a çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Burcu Duran, kaldırıldığı hastanede öldü. Hafta sonu tatili için geldiği ailesinin yanında kazada ölen Burcu Duran'ın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınan ve ifadesinde önüne kedi çıktığı için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ileri süren sürücü Uğur Kalaycı, dün 'Taksirle adam öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gölbucağı Mahallesi Muhtarı olan anne Şermin Duran, eşi Nurettin ve öğretmen kızı Duygu Duran ile muhtarlık bürosunda taziyeleri kabul etti. Şermin Duran, sürücünün serbest bırakılmasına tepki göstererek, "Ben bu olaya bir anlam veremedim. Çok üzgünüm. Çocuğumun toprakta vücudu soğumadan nasıl serbest bırakılır? Bu yüzden ben adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Öte yandan savcının, sürücünün serbest bırakılması kararına bir üst mahkemeye başvurarak itiraz ettiği belirtildi.