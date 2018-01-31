(Görüntülü Haber) Üniversite öğrencisi, atkıyla intihar girişiminde bulundu
ADIYAMAN'da, bilinmeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi K.P. (20), hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim...
31 Ocak 2018 Çarşamba 21:11
ADIYAMAN'da, bilinmeyen bir nedenle tavana bağladığı atkıyla intihar etmek isteyen üniversite öğrencisi K.P. (20), hastanede tedavi altına alındı. Olay, öğle saatlerinde Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencisi K.P., bilinmeyen bir nedenle evde yalnız olduğu sırada tavana bağladığı atkıyla intihar etmek istedi. Eve gelen yakınlarının bulduğu K.P., haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan K.P.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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