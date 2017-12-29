(Görüntülü Haber) Ümraniye'de PTT Şubesi'nde maskeli soygun

Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul Ümraniye'de, Aşağı Dudullu Mahallesi'nde bulunan PTT Şubesi, yüzleri maskeli ve silahlı kişiler tarafından soyuldu. Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Caddesi Kuyu Sokak'ta bulunan PTT Şubesi'ne saat 05:00 sıralarında gelen silahlı ve yüzleri maskeli kişiler, şubenin kapısını zorla açarak içeri girdi. Hırsızlar içinde yaklaşık bin lira bulunduğu öğrenilen bozuk para kasasını alarak kayıplara karıştı. POLİS GÜVENLİK KAMERALARINI İNCELEDİ İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından deliller tek tek toplanırken, şubenin güvenlik kameraları da polis tarafından saniye saniye incelemeye alındı. Polis kaçan zanlıların bulunması için geniş çaplı operasyon başlattı.