(Görüntülü Haber) Uludağ'da dün kaybolan Büşra'ya ekipler bu sabah ulaştı (4)

ASKERİ HELİKOPTERLE ALINDI Bursa'da fotoğraf çekmek isterken Uludağ'ın Sarıalan Mevkii'nde kaybolan ve kabus dolu 16 saat sonra bulunan Büşra Boz, yolun kar ve patika olması nedeniyle Bursa'ya indirilemeyince AFAD ekipleri helikopter istedi. Bölgeye gönderilen Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri helikoptere alınan Büşra Boz, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Büşra Boz helikopterden sedyeye alınırken talihsiz bir kaza da yaşandı. Sedye taşıyanlara yardım eden helikopterden inen görevli yerin kaygan olması nedeniyle düştü. Hemen ayağa kalkan görevli daha sonra sedyenin taşınmasına yardım etti. Bilinci açık ancak yaşadığı olayın şokunda olan Büşra Boz, Acil Servis'te tedavi altına alınırken doktorlar henüz sağlık durumu hakkında açıklama yapmadı.