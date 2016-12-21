Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

(Görüntülü Haber) Uçuruma yuvarlanan kamyondan son anda atlayıp kurtuldu

BURDUR'da kullandığı yem yüklü kamyonu 30 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Mehmet Kozak, son anda araçtan atlayıp kurtuldu. Eskişehir'den 15 DV 827 plakalı kamyonuna yüklediği yemleri gece Burdur'a getiren Mehmet Kozak, bu sabah yemleri...

BURDUR'da kullandığı yem yüklü kamyonu 30 metrelik uçuruma yuvarlanan sürücü Mehmet Kozak, son anda araçtan atlayıp kurtuldu. Eskişehir'den 15 DV 827 plakalı kamyonuna yüklediği yemleri gece Burdur'a getiren Mehmet Kozak, bu sabah yemleri teslim edeceği merkeze bağlı Halıcılar Köyü'ne doğru yola çıktı. Kar yağışının etkili olduğu Burdur- Halıcılar köy yolunda rampa çıkarken patinaj yapan kamyonun kaydığını fark eden şoför Kozak, araçtan son anda atladı. Uçuruma yönelen kamyon ise yaklaşık 30 metreden yuvarlandı. Kamyon şoförü Mehmet Kozak, "Rampada kardan çıkamayınca aracı durdurdum. Bu sırada araç kaymaya başladı. Uçuruma gittiğini fark edince kendimi attım" dedi. Mehmet Kozak, kazayı yara almadan atlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55