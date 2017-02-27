(Görüntülü Haber) Twitter'da asılsız FETÖ paylaşımı yaptıran 3 kişi adliyeye sevk edildi

Zafer TOKUŞ-Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, sosyal medyadaki 'Paralel Yapı Deşifre' hesabıyla ilgili yürütülen soruşturmada, hesap yöneticisine asılsız paylaşımlar yaptırdıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 'Paralel Yapı Deşifre' hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen emekli astsubay 47 yaşındaki M.D. iki hafta önce gözaltına alındı. Twitter hesabından aralarında valiler, bürokratların bulunduğu çok sayıda kişi hakkında iddialarda bulunan M.D. tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında 3 kişinin, hesabın yöneticisiyle bağlantı kurarak örgüt üyesi olduğu öne sürdükleri kişiler hakkında asılsız paylaşımlar yaptırılmasını sağladıkları belirlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit A.K.F., iş adamı A.A. ve memur C.A.'yı düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. C.A.'nın, FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklanan kişilerin yakınlarını 'Yakınınızı aklayacağım' diyerek 200 bin dolara yakın dolandırdığı iddia edildi. Polis, C.A.'nın evinde yaptığı aramada banka dekontları ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in birçok kitabını ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi. Müteahhit A.K.F. adliyeye sevk edilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere seslenerek, "Arkadaşlar biz para verdik para" diye bağırırken, ne demek istediği anlaşılmadı.