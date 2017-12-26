Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL- Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada, "Sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir. İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir" denildi. Ekiplerin gece çalışma yaptığı alanlar gündüz görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Tuzla'da panik yaratan koku: çalışma yapılan yerlerin gündüz görüntüsü
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL- Tuzla İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, dün akşam genizleri yakan koku paniğe yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gece saatlerinde yapılan açıklamada,...
26 Aralık 2017 Salı 09:44
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