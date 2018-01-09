Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TUZLA Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanede kuru yük gemisinin onarımı sırasında makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Tuzla'da onarım yapılan gemide yangın (2)
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, () TUZLA Tersaneler Caddesi'nde bulunan bir tersanede kuru yük gemisinin onarımı sırasında makine dairesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi...
09 Ocak 2018 Salı 12:25
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