Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi (1)
Cengiz ÇOBAN/ İSTANBUL, () Tuzla'da antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri...
15 Mart 2018 Perşembe 10:33
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