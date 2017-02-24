(Görüntülü Haber) Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 45 papağan ele geçirildi

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ'den Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda, otomobilin gizli bölmelerine konularak yurda kaçak olarak sokulmak istenen 45 sultan papağanı ele geçirildi. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Dereköy Sınır Kapısı'na gelen Bulgaristan uyruklu D.D.D.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, şüphe üzerine Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği personeli tarafından risk kriterleri çerçevesinde aramaya alındı. Yapılan detaylı aramada aracın arka kapı içlerinde ve bagajında 45 sultan papağanı ele geçirildi. Yakalanan sürücü D.D.D., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen papağanlar ise Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.