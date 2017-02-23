(Görüntülü Haber) Türkiye'ye 145 bin uyuşturucu hap sokarken yakalandı

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan Almanya plakalı bir otomobilde şüphe üzerine yapılan aramada, bavul içinde gizlenmiş 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Hazzabeyli Sınır Kapısı'na Almanya plakalı otomobilde, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri şüphe üzerine arama yaptı. Aramada otomobilde bulunan bavul içine gizlenmiş 43 kilo ağırlığında 145 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.K., soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.