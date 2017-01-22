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(Görüntülü Haber)Türkiye karasularında son bir haftada 59 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada, Bodrum'daki Görecek Adası güneyinde gerçekleşen 1 düzensiz göç olayında 59 düzensiz...

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada, Bodrum'daki Görecek Adası güneyinde gerçekleşen 1 düzensiz göç olayında 59 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13-20 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 28 Sahil Güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK timi ve 7 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 904 saat seyir yapıldı. 9 helikopter ve 5 uçak sortisi ile toplam 36 saat uçuş gerçekleştirilirken, 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 401 saat görev gerçekleştirildi. Çeşme bölgesinde 1 olayda ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen grubunun, Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirilmesi sonucunda 57 düzensiz göçmen yakalandı.

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