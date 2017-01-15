ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada gerçekleşen 2 düzensiz göç olayında, 24 düzensiz göçmen Türk karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleşen 2 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildi, Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda 8 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarıldı. Düzensiz göç faaliyetlerinin, Bodrum ve Didim bölgelerinde yoğunlaştığının görüldüğü belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla 6-13 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 25 Sahil Güvenlik botu, 6 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 7 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 575 saat 15 dakika seyir yapıldı. 13 helikopter ve 4 uçak sortisiyle toplam 35 saat 35 dakika uçuş gerçekleştirilirken, 6 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 411 saat 15 dakika görev gerçekleştirildi.
(Görüntülü Haber) Türkiye karasularında son bir haftada 24 düzensiz göçmen yakalandı
ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi'nde yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada gerçekleşen 2 düzensiz göç olayında, 24 düzensiz göçmen Türk karasularında yakalandı....
15 Ocak 2017 Pazar 12:45
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