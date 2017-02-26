(Görüntülü Haber) Türkiye'de eğitilen muhalif Suriyeli polisler ülkelerine dönüyor

TÜRKİYE'de eğitimleri tamamlanan Suriyeli polisler, Kilis'ten ülkelerine gönderiliyor. Suriye Geçici Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet tarafından iş birliği ile Türkiye'de eğitilen Suriyeli polisler, eğitimlerini tamamladı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez İlçesi ile Çobanbey (RAİ) bölgesinde görev yapacak olan Suriyeli polisler, yapılan seçmelerin ardından ülkelerine gönderilmeye başlandı. Türkiye’de işlemleri yapılan Suriyeli polisler, Kilis'ten otobüslerle Suriye'ye geçti.