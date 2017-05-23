(Görüntülü Haber) Türkiye'de 2016'daki trafik kazalarında 7 bin 300 kişi öldü

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - EMNİYET Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, Türkiye'de 2016 yılı boyunca meydana gelen trafik kazalarında toplam 7 bin 300 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde trafik bilincinin oluşturulması ve trafik kazalarının önüne geçilmesi için düzenlenen 'Trafik Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın beşincisi Gaziantep Polisevi'nde yapıldı. Toplantıya; Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Akdeniz, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, 13 ilin trafik şube müdürü ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Mehmet Akdeniz, geçen yıl yurt genelinde meydana gelen 1 milyon 182 bin trafik kazasında 7 bin 300 kişinin öldüğünü belirtti. 307 bin 619 kişinin yaralandığı 1 milyon 182 bin trafik kazasında 30 milyar liralık hasar meydana geldiğini anlatan Akdeniz, şunları söyledi: "Ülkemizde 2016 yılında meydana gelen 1 milyon 182 bin trafik kazası sonucunda 7 bin 300 kişi hayatını kaybetti, 307 bin 619 kişi yaralandı ve 30 milyar Türk Lirası değerinde maddi hasar meydana geldi. 2020 yılına kadar trafik kazasına bağlı olarak ölümlerin yüzde 50 oranında azaltılması hedeflendi. Ülkemizde son 15 yılda yollarımızın altyapıları ve standartları, dünya ülkelerini imrendirecek şekilde değiştirildi. Sürücülerin basit hataları ve kurallara uymaması nedeniyle trafik kazaları olmaya devam ediyor. Yaptığımız analizlerde, kazaların yüzde 35'inin hız sınırı ihlali, yüzde 20'sinin de dönüş kurallarına uymamaktan kaynaklandığını tespit ettik. Trafik kazalarının yüzde 88.7'si sürücü hatalarından kaynaklanıyor. Sürücülerin basit hataları ve kurallara uymaması nedeniyle trafik kazaları olmaya devam ediyor. Yaptığımız analizlerde, kazaların yüzde 35'inin hız sınırı ihlali, yüzde 20'sinin de dönüş kurallarına uymamaktan kaynaklandığını tespit ettik."