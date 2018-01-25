KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi'nde otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camisi'ne götürüldü. Burada iki ülke vatandaşları, terörün çirkin yüzüne karşılık birlikte hareket etti, birbirlerinin cenazeleri için dua etti. Her iki aileyi de, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ile çok sayıda Kilisli yalnız bırakmadı. Törene katılan Vali Mehmet Tekinarslan ile Muzaffer Aydemir'in saldırıdan bir gün önce karşılaştıkları ve ona çatışmalara gidip şehit olmak istediğini söylediği öğrenildi. Törende üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak'ınkine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.
(Görüntülü Haber) Türk bayraklarıyla uğurlandılar
KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi'nde...
25 Ocak 2018 Perşembe 16:46
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.