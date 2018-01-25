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(Görüntülü Haber) Türk bayraklarıyla uğurlandılar

KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi'nde...

KİLİS () Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden ateşlenen iki roketten birisinin isabet ettiği camide hayatını kaybeden Muzaffer Aydemir ve Suriyeli Tarık Tabbak için cenaze töreni düzenlendi. Kilis Devlet Hastanesi'nde otopsiden sonra yakınlarına teslim edilen cenazeler, Hacı Cümbüş Camisi'ne götürüldü. Burada iki ülke vatandaşları, terörün çirkin yüzüne karşılık birlikte hareket etti, birbirlerinin cenazeleri için dua etti. Her iki aileyi de, Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara, milletvekilleri ile çok sayıda Kilisli yalnız bırakmadı. Törene katılan Vali Mehmet Tekinarslan ile Muzaffer Aydemir'in saldırıdan bir gün önce karşılaştıkları ve ona çatışmalara gidip şehit olmak istediğini söylediği öğrenildi. Törende üzerine Türk bayrağı konulan tabutlardan Tabbak'ınkine ayrıca Suriye bayrağı da bırakıldı. Öğle vakti kılınan namazdan sonra Tarık Tabbak ve Muzaffer Aydemir'in cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.

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