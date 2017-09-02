(Görüntülü Haber) Tur teknesi arızalanınca 700 kilo esrarla yakalanıp, tutuklandılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden hareket eden ve uluslararası sularda motoru arazılanıp, Yunan karasularına sürüklenen günübirlik tur teknesinde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 700 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 Türk gözaltına alındı. Yunanistan'ın...
02 Eylül 2017 Cumartesi 13:08
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden hareket eden ve uluslararası sularda motoru arazılanıp, Yunan karasularına sürüklenen günübirlik tur teknesinde, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 700 kilogram esrar ele geçirilirken, 3 Türk gözaltına alındı. Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nda yayın yapan 'www.kosnews.gr' internet sitesinin haberine göre, dün saat 05.00 sıralarında Bodrum'dan denize açılan Türk bayraklı 'Şirvan' adlı 19 metre uzunluğundaki, ahşap günübirlik tur teknesinin motoru, uluslararası sularda arızalandı. Akıntıyla Yunan karasularına sürüklenen tekneye, Yunan balıkçılar yardım etti. Tur teknesi, 'Giannis' adlı Yunan balıkçı teknesi tarafından Psemiros Adası'na çekildi. Bu sırada gelen Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 3 kişi bulunan teknede yaptıkları aramada, toplam 700 kilogaram esrar ele geçirdi. Teknedekiler gözaltına alınıp, İstarköy Adası'na götürüldü. Burada adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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