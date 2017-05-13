(Görüntülü Haber) Tur midibüsü faciası: 23 ölü, 11 yaralı (7)

ÖLENLERİN TAMAMINA YAKINI KADIN Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi rampasında meydana gelen kaza ölenler 23 kişiden 20'sinin kadın, 2'sinin erkek ve 1'inin de kız çocuğu olduğu belirtildi. Ölen kadınlar arasında turu düzenlediği belirtilen Nazlı Ceylan'ın da bulunduğu, erkeklerin birinin sürücü Armağan Serttaş olduğu ifade edildi. Kaza yerinden yapılan incelemelerin ardından cesetlerin de morga götürülmesi sonrası yola vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla midibüs yoldan alındı. Yolun her iki yönü de yaklaşık 4.5 saat sonra trafiğe açıldı. Kazanın midibüsün frenin boşalmış ya da viraja hızlı girmesi nedeniyle şoför Armağan Serttaş'ın direksiyon kontrolünü yitirmesinden kaynaklandığı, orta refüjdeki beton korkulukları yıkarak karşı şeride geçip sol yanına yatan midibüsün yine yol kenarındaki bariyerleri aşıp alt yola düştüğü belirtildi. ENDİŞELİ BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR İzmir'den Marmaris'e günübirlik geziye giden annesinden haber alamadığını belirten Mehmet Gülbak, "Bizim aileden 7 kişi geziye katıldı. Hepsi yeğenlerim. Sağlıklı bilgi alamıyoruz. Yoğun bakımda dediler. Zaten kendilerine ulaşamıyorum. Endişeliyiz. Kızımda gidecekti ama son dakika işi çıkmış. Allahtan işi çıkmış. Geziyi kendileri düzenlemiş, dernekle alakası yokmuş" dedi. Arkadaşının geziye gittiğini, ancak kendisinden haber alamadığını söyleyen mahalle sakinlerinden Seher Balta ise, "Daha önce de böyle gezilere gittik. Neyin ne olacağı belli olmuyor. Başımız sağ olsun" dedi. Mehmet CANDAN- Ali GÜNDOĞAN/İZMİR/ MUĞLA, ()