(Görüntülü Haber) Tur midibüsü faciası: 17 ölü, 15 yaralı (2) (Yaralıların görüntüsü)

Cihan KAYA- CAVİT AKGÜN / MUĞLA, () MUĞLA'da, yerli turistlerin içinde bulunduğu tur midibüsünün şarampole devrildiği kazada 17 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında, Muğla- Marmaris Karayolu'nun Sakargeçidi bölümünde meydana geldi. İzmir Buca'dan bu sabah yola çıkan yerli turistleri taşıyan ve rampa inen, şoförünün kimliği ise henüz öğrenilemeyen 03 FR 747 plakalı tur midibüsü, iddiaya göre, freni boşalınca kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metreden şarampole yuvarlanan midibüs alt yolda 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada bir kısmı araçtan yola savrulan kimisi araçta sıkışan 17 kişi öldü, 15 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenler sağlık ve jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine 15 ambulans, 3 AFAD, UMKE ekibi, belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ardından destek için çevre kentlerden de ambulanslar kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, "Edindiğimiz bilgiye göre kaza, yerli turistleri taşıyan tur operatörüne ait midibüsün şarampole düşmesiyle meydana geldi. Şu an 17 ölü ve 15 yaralı var. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahalelerini yapıp, hastanelere sevk ettik. Yaralıların içinde sağlık durumu ağır olanlar da var. Ölü sayısı artabilir. Savcının incelemenin ardından ölenlerin cesetleri adli tıp morguna kaldırılacak. Olay sıcak olduğu için ölenlerin kimlikleri henüz belirsiz" dedi. Kaza yerindeki çalışmalar sürüyor.