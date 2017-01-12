(Görüntülü Haber) Tüp patlayan evde ölen 8 yaşındaki Reyhan toprağa verildi

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ () - KIRKLARELİ'nin İnece Beldesi'nde tüp patlaması sonucu çatısı çöken evde, enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Reyhan Özacar, gözyaşları arasında toprağa verildi. İnece Beldesi Yeni Mahalle Çakmak Sokak'ta dün evdeki mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Ardından evin çatısı çöktü. Enkazın altında kalan 8 yaşındaki Reyhan Özacar hayatını kaybederken, babası Sedat ve annesi Elif Özacar yaralandı. Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi yapıla anne ile babası taburcu olurken, Reyhan Özacar'ın hastane morgundan alınan cenazesi, merkeze 30 kilometre uzaklığındaki Dereköy köyüne getirildi. Köy meydanında baba Sedat Özacar taziyeleri kabul ederken, gözyaşlarına boğuldu. Köy camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olan Reyhan Özacar, köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Adem Sevim, İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar ile vatandaşlar katıldı. Ayakta durmakta zorlanan anne Elif Özacar'ı ise yakınları teselli etmeye çalıştı.