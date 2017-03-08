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(Görüntülü Haber) Tüp dağıtım aracında korkutan yangın

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, LPG tüpü servisi yapan panelvan minibüste çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahale ettiği minibüste güvenlik önlemleri alındı, boş olduğu belirtilen...

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, LPG tüpü servisi yapan panelvan minibüste çıkan yangın korkuttu. İtfaiyenin müdahale ettiği minibüste güvenlik önlemleri alındı, boş olduğu belirtilen 58 tüp araçtan indirildi. Edremit'in Hekimzade Mahallesi Bayramyeri Mevkii'nde park halinde bulunan tüp dağıtım aracı olan panelvan minibüste, bugün saat 02.30'da, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Minibüsten yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri, araca kovayla su dökerek ilk müdahaleyi yaptı. Yangın, itfaiye ve polis ekiplerine de bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek araca müdahalede bulundu. Önlem amaçlı mahalleye sağlık ekibi de sevk edildi. Polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Mahalle sakinleri, tüp dolu minibüste olası bir patlama ihtimali nedeniyle endişeli anlar yaşadı. Tüp aracının çevresinde bulunan evlerde oturanlar da her ihtimale karşı buradan uzaklaştı. Bir süre sonra 10 KP 555 plakalı tüp dağıtım aracının sürücüsü de olay yerine geldi, ancak akünün zarar görmesi nedeniyle kapı kilitleri açılmadı. İlk olarak ön camı kırılan aracın kapıları açılarak müdahalede bulunuldu. Daha sonra levye ile bagaj kısmı açılan aracın içerisinin bulunan 50 mutfak tüpü ile 8 piknik tüpü dışarıya çıkarıldı. Tüplerin boş olduğu belirtilirken, soğutma çalışmaları saat 04.00'e kadar sürdü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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