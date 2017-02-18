ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde tünelden otomobille geçen iki kişinin tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Antalya- Alanya D400 karayolu üzerindeki Ulaş Tüneli'nde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, seyir halindeki beyaz bir otomobilin tavandaki sunroof camını açarak çıkan kişinin elindeki tabancayla havaya 3 el ateş ettikten sonra aracın içine doğru girdiği görülüyor. Bundan saniyeler sonra bu kez aracın sol tarafındaki camından elini çıkaran bir başka kişinin 3 el tabancayla ateş ettiği görüntülere yansıyor. Bu anlar ise arkada seyreden başka bir araçtakiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ve jandarma yetkilileri olayla ilgili kendilerine ulaşan herhangi bir şikayet olmadığını belirtirken, görüntülerdeki araç ve kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldığını kaydetti.
(Görüntülü Haber) Tünelde tabancayla ateş açtılar
ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde tünelden otomobille geçen iki kişinin tabancayla havaya ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Antalya- Alanya D400 karayolu üzerindeki Ulaş Tüneli'nde çekildiği belirtilen...
18 Şubat 2017 Cumartesi 17:34
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