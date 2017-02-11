(Görüntülü Haber) Tunceli'de PKK sığınağı bulundu

TUNCELİ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Tunceli kırsal alanında kış üstlenmesinde bulunan PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda, içerisinde patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemeler, tıbbi ve yaşam malzemeleri bulunan sığınak buldu. Pülümür İlçesi Kızılmescit mevkiinde dün düzenlenen operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz Merkez mülki sınırları içerisinde ve Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde 10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınak içerisinde; 400-480 kilo amonyum nitrat, 1 adet tüp, 1 adet akü, 500 kilo un, 100 kilo şeker, 100 kilo çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir" denildi.