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(Görüntülü Haber) Tunceli'de PKK'lı 'canlı bomba' polisle girdiği çatışmada öldü (2)

GASP EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI Polis noktasında intihar saldırısı düzenlemek isteyen teröristin çıkan çatışmada öldürülmesinin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu, olay yeri inceleme...

GASP EDİLEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis noktasında intihar saldırısı düzenlemek isteyen teröristin çıkan çatışmada öldürülmesinin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrası, saat 19.00 sıralarında yeniden açıldı. 

Teröristin gasp ettiği aracın adı açıklanmayan sahibi de gözaltına alındı. Ovacık'tan Tunceli yönüne giderken saat 15.00 sıralarında PKK'lı teröristlerce durdurulan aracın gasp edildiği, sürücüsünün de bir süre alıkonulduğu ortaya çıktı. Serbest kalmasının ardından Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne giden sürücünün olayı anlattığı, ifade işlemlerinin de devam ettiği belirtildi.

Gasp edilen araç üzerinde yapılan aramada ise herhangi bir bomba düzeneğine rastlanmadığı bildirildi.

VALİ KAYMAK OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Saldırı girişiminin ardından Tunceli Valisi Osman Kaymak ve Emniyet Müdürü Doğu Ateş, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Kaymak, olay sırasında kontrol noktasında bulunan polislerden bilgi aldı, başarılar diledi. .

Akşam saatlerinde olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasından sonra gazetecilere, saldırının gerçekleştiği nokta görüntü almasına izin verildi.

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