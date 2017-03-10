(Görüntülü Haber) Tunceli'de 750 kilo patlayıcı bulundu

TUNCELİ, () - TUNCELİ'nin Ovacık İlçesi'nde güvenlik güçlerinin sürdürdüğü arazi aramalarında, 500 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş ve patlatılmaya hazır 750 kilo el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 kilo uyuşturucu, yakıt ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Ovacık İlçesi kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili Tunceli Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında; İlimiz merkez ve Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde farklı bölgelerde devam eden arama/tarama faaliyetlerinde; 750 kilogram patlatılmaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği, 6 el yapımı patlayıcı düzeneği (patlatılmaya hazır), 500 kilogram amonyum nitrat gübre, 50 kilogram esrar, 125 litre benzin, 50 litre mazot, 5 piknik tüpü, 7 terörist kıyafeti, bin 400 kilo un, 750 kilo patates, 300 kilo şeker, 100 kilo soğan, 150 kilo bulgur, 100 kilo tuz tuz, 180 litre sıvı yağ ele geçirildi. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir. Ele geçirilen el yapımı patlayıcı düzenekleri ve malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir" denildi.