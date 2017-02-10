Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 5 kişi gözaltına alındı. Tunceli kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasına 300 polis katıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında yüzlerce kişinin GBT sorgusu yapıldı. Durdurulan araçlar ve sürücüler ile yolcular tek tek arandı. Araçların aranması sırasında dedektör köpekler de kullanıldı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 5 kişi gözaltına alındı. Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de jandarmanın katılmıyla asayiş uygulaması yapıldı.
(Görüntülü Haber) Tunceli'de 300 polisle asayiş uygulaması
Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ'de 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 5 kişi gözaltına alındı. Tunceli kent merkezinde yapılan asayiş uygulamasına 300 polis katıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında...
10 Şubat 2017 Cuma 21:14
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