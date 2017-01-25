(Görüntülü Haber) Tüfekle oynarken arkadaşını vurdu

Muammer ŞEN KARAMAN () KARAMAN'da 16 yaşındaki M.S., babasına ait av tüfeğiyle oynarken, arkadaşı K.Y.'yı, bacağından yaraladı. Olay, bugün saat 10.15 sıralarında merkez Elmadağ Köyü'nde meydana geldi. M.S., evlerinde arkadaşı K.Y. ile oturduğu sırada, duvarda asılı olan babasına ait av tüfeğini alıp oynamaya başladı. Oynadığı sırada kaza sonucu tetiğe dokunup, tüfeğin ateş alması üzerine karşısında duran arkadaşı K.Y.'yi bacaklarından yaralandı. Kanlar içinde kalan arkadaşı K.Y.'yi sakinleştirmeye çalışan M.S. 112 Acil Servisi arayıp ambulans istedi. Ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan K.Y., yapılan ilk tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi. M.S. de jandarma tarafından gözaltına alındı.