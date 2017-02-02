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(Görüntülü Haber) Tüfekle market soyanlar yakalandı

ESKİŞEHİR'de girdikleri markette pompalı tüfekle kasiyeri tehdit edip kasada bulunan 1940 lira parayı alıp kaçan 44 yaşındaki M.T. ile 23 yaşındaki O.D. yakalandı. Olay dün akşam saatlerinde Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'ndeki...

ESKİŞEHİR'de girdikleri markette pompalı tüfekle kasiyeri tehdit edip kasada bulunan 1940 lira parayı alıp kaçan 44 yaşındaki M.T. ile 23 yaşındaki O.D. yakalandı. Olay dün akşam saatlerinde Alanönü Mahallesi Hicri Sezen Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. Boyunlarındaki atkıyla yüzlerinin bir bölümü kapatan 2 kişiden biri paltosunun altına gizlediği pompalı tüfeği çıkartıp kasiyer T.Ç.'ye doğrulttu. Şüpheliler daha sonra kasada bulunan 1940 lira parayı alıp kaçtı. Polisler marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden ve çevrede yaptıkları araştırmada, şüphelilerin M.T. ile O.D. olduğunu belirledi. 2 zanlının saklandıkları evi belirleyen polisler, buraya Özel Harekat timleriyle birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda M.T. ve O.D. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin olayda kullandıkları tüfek ile 4 fişek ve marketten aldıkları paralar ele geçirildi. 2 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

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