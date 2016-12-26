(Görüntülü Haber) Tüfekle babasını öldürdü
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 26 yaşındaki Osman Tüzen, çıkan tartışma sonucu babası 50 yaşındaki Ömer Tüzen'i tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Yeşilhisar İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Çamlı Sokak'ta meydana geldi....
26 Aralık 2016 Pazartesi 12:15
KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde 26 yaşındaki Osman Tüzen, çıkan tartışma sonucu babası 50 yaşındaki Ömer Tüzen'i tüfekle vurarak öldürdü. Olay, Yeşilhisar İlçesine bağlı Yenişehir Mahallesi, Çamlı Sokak'ta meydana geldi. Ömer Tüzen, henüz belirlenemeyen bin nedenle oğlu Osman Tüzen ile tartıştı. Tartışma sırasında Osman Tüzün, iddiaya göre duvarda asılı bulunan tüfeği babasına doğrultarak ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba Tüzen olay yerinde hayatını kaybederken, zanlı Osman Tüzen polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
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