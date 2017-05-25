(Görüntülü Haber) TSK : Van Çaldıran'da 3 asker ve 1 güvenlik korucu şehit oldu

ANKARA - VAN () Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede ; Van Çaldıran'da 3 tırın yakılması olayını ardından başlatılan operasyonda çıkan çatışmada 3 asker ve 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirme şöyle; "Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında bölücü terör örgütü mensupları tarafından karayolunun kesilerek üç tırın yakılması olayını müteakip bölgede arama-tarama faaliyetleri icra eden Güvenlik unsurlarımız ile bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristler arasında çatışma meydana gelmiştir. Söz konusu çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız ve bir kahraman güvenlik korucumuz şehit olmuş ve dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." 9 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Van Çaldıran, Gülizar mahallesi kırsalında teröristlerin dün 3 tırı yakmasının ardından başlayan operasyonda 3 asker ile 1 güvenlik korucusu şehit olurken 4 asker de yaralandı. Tendürek bölgesinde çıkan çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.