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(Görüntülü Haber) TSK'nın eğittiği ÖSO, olası operasyonlar için hazırlanıyor

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından eğitime alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO),...

GAZİANTEP, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı’nın ilk aşamasının tamamlanmasının ardından eğitime alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), muhtemel operasyonlara karşı hazırlık yapıyor.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye verdiği eğitime karşı, TSK da yoğun bir program kapsamında OSÖ'yu askeri eğitime aldı. Türk sınırına yakın bölgelerde yeni eğitim kampları kuran ÖSO grupları, TSK’nın denetiminde, hem kıdemli mensuplarına, hem de son dönemde katılan çok sayıdaki yeni mensuplarına 29 Mart 2017’den itibaren eğitim vermeye başladı. Kamplarda çeşitli silahların kullanımı öğretilirken, fiziksel eğitim de yoğun olarak sürdürülüyor. Eğitimlerin çoğu bölgedeki arazi şartları göz önüne alınarak bire bir operasyon yapılan arazilere benzer bölgelerde icra edildiği belirtildi.

ÖSO mensupları daha önce de eğitim kaplarına alınmıştı, ancak yeni kurulan kamplarda TSK tarafından Özel Kuvvetleri'ne mensup personel tarafından kendilerine daha örgütlü bir eğitim veriliyor.

TSK’nın Suriye’deki harekatını bitirmesi üzerine, ÖSO yetkilileri kalabalık savaşçı gruplarının eğitimine artık daha fazla zaman ayırabildiği kaydedildi. Ayrıca ÖSO mensuplarında önceki çatışmalarda görülen zafiyet ve eksikliklerin giderilmesi yönünde de verilen eğitimler sonucunda önemli gelişmeler kaydedildiği aktarıldı. Bölgedeki askeri yetkililer, "Artık sahada eski ÖSO yok, yeni bir ÖSO doğuyor. Eğitime alınan bu ÖSO mensupları ilerde yapılacak muhtemel operasyonlarda farkını gösterecek" tespitinde bulundu.

Bir askeri askeri yetkili, "Eğitim kamplarında birebir muharebeyi, havan, roketatar, orta ve hafif makinalı silahlar gibi her türlü silahı kullanmayı öğrenen ÖSO mensuplarının bir yıl öncesine göre eğitim seviyelerinde büyük bir ilerleme kaydetmeleri, ilerde alacakları görevlerde mutlak başarıyı getirecektir" şeklinde değerlendirmesinde bulundu.

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