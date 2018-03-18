Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE () TSK İLK GÖRÜNTLERİ PAYLAŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklama şöyle ;"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!"
(Görüntülü Haber) TSK : Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı
Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE () TSK İLK GÖRÜNTLERİ PAYLAŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklama şöyle ;"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin...
18 Mart 2018 Pazar 11:51
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