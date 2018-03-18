(Görüntülü Haber) TSK : Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı

Hasan KIRMIZITAŞ / SURİYE () TSK İLK GÖRÜNTLERİ PAYLAŞTI Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin şehir merkezinin kontrol altına alındığını açıkladı. Açıklama şöyle ;"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!"