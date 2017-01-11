(Görüntülü Haber) TSK 14 PKK hedefi imha edildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), dün Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekatıyla 14 PKK hedefinin imha edildiğini bildirdi. TSK'dan yapılan açıklamaya göre, dün 18.00-20.34 saatleri arasında Zap, Gara, Hakurk, Avaşin ve Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen 14 hedef, ateş altına alınarak, imha edildi.