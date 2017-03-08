Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne'de FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
FETÖ'den 18 rütbeli asker tutuklandı
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...

(Görüntülü Haber) Trenin çarpan genç kız öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kimliği belirsiz bir genç kız, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda polis çalışma başlattı. Olay, saat 08.10 sıralarında merkez Yüreğir...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kimliği belirsiz bir genç kız, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda polis çalışma başlattı. Olay, saat 08.10 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinleri bir kişiye yolcu trenin çarptığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 18 yaşlarındaki genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, mahalle sakinlerinden bazılarına genç kızın yüzünü göstererek tanıyıp tanımadıklarını sordu. Kimsenin tanımadığı genç kızın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Genç kıza çarptığı ileri sürülen ve olay yerinde durmayan tren makinisti araştırılırken, kızın intihar mı yoksa olayın kaza mı olduğu konusunda polis soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.