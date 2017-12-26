Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trakya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakaladı. Silivri'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık sonrası jandarma ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan operasyonlarla liderliğini S.K.'nin yaptığı 10 kişilik şebeke çökertildi. Adreslerde yapılan aramalarda silahlar da ele geçirildi. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin Trakya bölgesinde 36 farklı hırsızlık olayına karıştığını belirledi.
(Görüntülü Haber) Trakya'da 36 hırsızlık yaptığı belirlenen şebeke çökertildi
Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Trakya'da çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 10 şüpheliyi yakaladı. Silivri'de geçtiğimiz günlerde yaşanan hırsızlık...
26 Aralık 2017 Salı 09:58
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