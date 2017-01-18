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(Görüntülü Haber) Traktör römorkundaki samanların arasında 345 kilo esrar

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenen 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına...

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenen 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siverek İlçesinde bir eve yaptıkları baskında satışa hazır yarım kilo esrar ve 2 tartı ele geçirdi. Olayla ilgili Mehmet K. ve Lütfü K.’yi gözaltına alarak sorgulayan polis, Hilvan İlçesi'nde yüklü miktarda uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmek üzere olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, Hilvan İlçesinde belirledikleri bir eve yaptıkları baskında bir traktör römorkunun içindeki saman balyalarının arasına gizlenmiş 29 çuval içerisinde toplam 344 kilo 750 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan polis, Ali Ö., Vedat O. ve Enver O.'yı da gözaltına aldı. Emniyete götürülen 5 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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