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(Görüntülü Haber) Trafik kazasında ölen uzman çavuş toprağa verildi

Ayhan ACAR/BARTIN, () - ANKARA'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat (27), Bartın'da düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Çankırı'nın Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda...

Ayhan ACAR/BARTIN, () - ANKARA'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Kadri Murat (27), Bartın'da düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi. Çankırı'nın Şabanözü İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Murat, önceki gün gezmek için gittiği Ankara'da trafik kazası geçirerek, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kadri Murat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma Uzman Çavuş Murat'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Bartın'a getirildi. Topluca köyündeki evinin önünde helallik alınmasının ardından Murat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından taşınarak, köy camisine getirildi. Uzun süre gözyaşı döken baba İbrahim Murat'ı yakınları teskin etti. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Bartın Valisi Nusret Dirim, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, askeri erkan ve Bartınlılar katıldı. Namazın ardından Kadri Murat'ın cenazesi, askerlerin omzunda taşınarak, götürüldüğü köy mezarlığında toprağa verildi.

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