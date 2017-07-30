(Görüntülü Haber) Trafik kazasında ölen dekanın oğlu da yaşamını yitirdi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ın Yıldızeli İlçesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sinop Üniversitesi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin'in, kazada ağır yaralanan 6 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin de hastanede öldü.



Kaza 28 Temmuz'da Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sinop'tan Malatya’nın Pütürge ilçesine akraba ziyaretine giden 43 yaşındaki Prof. Dr. Murat Sezgin’in kullandığı 57 AB 644 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan yön bilgi levhası direğine çaptı. Kazada sürücü Prof. Dr. Sezgin, eşi 37 yaşındaki Mecbure Tülay Sezgin ile oğlu Asrın Sezgin yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Sezgin yaşamını yitirdi.



Kaza sonrası ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asrın Sezgin, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakımı'na alındı. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde olan Asrın Sezgin de bugün öldü. Talihsiz çocuğun da otopsi işleminin ardından Malatya'da toprağa verileceği belirtildi.