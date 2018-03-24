DİYARBAKIR,() Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazaları MOBESE'ye saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi notuyla paylaşılan kaza anlarının görüntülerinde, yaşanan kazalar, saniye saniye görüntülendi. Türkiye'de çeşitli şehirlerde ve farklı tarihlerde, yaşanan trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı. Kazaların bir çoğuna aşırı hızın neden olduğuna dikkat çekilirken yayaların da karıştığı kazaların olduğu görüldü.
(Görüntülü Haber) Trafik kazaları MOBESE'ye yansıdı
DİYARBAKIR,() Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde farklı tarihlerde, sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan trafik kazaları MOBESE'ye saniye saniye yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar...
24 Mart 2018 Cumartesi 13:25
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