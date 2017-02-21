Fatih TURAN / TRABZON, () – TRABZON’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde 'skunk' ele geçirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Trabzon'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda kent girişinde durdurulan bir otomobilde, narkotik köpeği 'Jill' ile yapılan aramada, aracın bagajında gizlenmiş 3 kilo 200 gram 'skunk' ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Fas uyruklu kadın F.A. ile araçta bulunan S.Ç. ve E.D., ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber) Trabzon’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Fatih TURAN / TRABZON, () – TRABZON’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda biri kadın 3 kişi gözaltına alındı, 3 kilo 200 gram uyuşturucu madde 'skunk' ele geçirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...
21 Şubat 2017 Salı 18:23
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