Fatih TURAN/ TRABZON,() – TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Trabzon-Maçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine saat 15.00 sıralarında bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartılan 50'li yaşlardaki erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sırada, çalışmalar sırasında uyarılara rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen kalabalık grup, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bazı kişilerin de derenin karşısında toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı gözlendi. Olayın yaşandığı bölgeye gelen bazı yöre sakinleri de, cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 56 yaşındaki Abitat Koçal’a ait olabileceğini öne sürdü.
(Görüntülü Haber) Trabzon’da derede ceset bulundu
Fatih TURAN/ TRABZON,() – TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Trabzon-Maçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu...
26 Aralık 2016 Pazartesi 17:19
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.