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(Görüntülü Haber) Trabzon’da derede ceset bulundu

Fatih TURAN/ TRABZON,() – TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Trabzon-Maçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu...

Fatih TURAN/ TRABZON,() – TRABZON’da Değirmendere deresinde 50 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Trabzon-Maçka karayolunun 8’inci kilometresi Deliklitaş mevkinde, Değirmendere deresinde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu yolundaki ihbar üzerine saat 15.00 sıralarında bölgeye gelen polis, çevreyi güvenlik şeridiyle kapattı. AFAD ve İtfaiye ekiplerinin yardımıyla dereden çıkartılan 50'li yaşlardaki erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Ceset, ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sırada, çalışmalar sırasında uyarılara rağmen ısrarla dere kenarında bekleyen kalabalık grup, polisler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Bazı kişilerin de derenin karşısında toplanıp cep telefonuyla görüntü almaya çalıştığı gözlendi. Olayın yaşandığı bölgeye gelen bazı yöre sakinleri de, cesedin 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu 56 yaşındaki Abitat Koçal’a ait olabileceğini öne sürdü.

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