(Görüntülü Haber) Trabzon'da mobilya fabrikası yandı (4)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gündoğdu Mobilya Fabrikası’nda çıkan yangının kontrol altına alınarak çevrede soğutma çalışmalarına başlandığını açıkladı. Bölgede yaklaşık 9 saattir sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 200 görevli, 70 itfaiye aracı, arazöz ve iş makinesi ile yangına müdahale etti. Fabrikanın imalat bölümünde çıkan ve çevredeki diğer işletmelere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin yoğun bir çalışma yaptığı yangında oluşan maddi hasarın yaklaşık 50 milyon lira olduğu kaydedildi.



SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR



Yangına ilişkin açıklamada bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, "Bütün ekiplerimiz ilk anda olay yerine intikal etti. Bu fabrikada binin üzerinde insanımız istihdam ediliyor. Trabzon için çok önemli bir tesis. Kışın kar yağışında da bir bölümünde hasar meydana gelmişti. İşadamı Aydın Gündoğdu ve tüm çalışma arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha iletiyorum. Can kaybı ve yaralı olmaması tek tesellimizdir. Kontrol altına alınan yangında ekiplerimiz soğutma çalışmalarını sürdürüyor” dedi.



Bu arada, yangını söndürmek için başlatılan çalışmalarda basınçlı su taşıyan hortumun çelik ucunun bağlı olduğu yerden kurtularak koluna çarpması sonucu yaralanan itfaiye eri Ömer Çolak'ın hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.