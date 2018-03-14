HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının azalmasının ardından inişe geçeceği öğrenildi. Alarm verilen havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı. İtfaiye araçları iniş yapacak uçağa köpük sıkmak ve müdahalede bulunmak üzere hazır bekletiliyor. Trabzon Havalimanı'na gelen uçaklar Ordu-Giresun Havalimanı'na yönlendirildi.
(Görüntülü Haber) Trabzon'da ambulans uçak acil iniş istedi
HAVALİMANINDA ALARM VERİLDİ Trabzon Havalimanı'ndan kalkış yapan ambulans tipi uçağın pilotu, kısa süre sonra teknik arıza nedeniyle acil iniş istedi. Uçağın havada tur attığı ve yakıtının azalmasının ardından inişe geçeceği...
14 Mart 2018 Çarşamba 11:55
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