Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Manavgat'a şehit ateşi düştü
Manavgat'a şehit ateşi düştü
 Gazeteci İsmail Küçükkaya ve avukatı Fidel Okan'ın yargılandığı dava
Gazeteci İsmail Küçükkaya mahkemede
FETÖ soruşturmasında 2 iş adamı tutuklandı
Ünlü 2 iş adamı FETÖ'den...
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı tahliye edildi
FETÖ'den tutuklu rektör ve yardımcısı...

(Görüntülü Haber) Torbalı'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve 'drone'larla havadan destek verilen, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı...

İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik, 200 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve 'drone'larla havadan destek verilen, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonunun sürdüğü bildirildi.

Torbalı'nın Çaybaşı Mahallesi'nde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle uyuşturucu madde satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Bugün saat 17.00 sıralarında operasyona başlayan polis, önce Çaybaşı Mahallesi'ne giriş ve çıkışları kapattı. Önceden belirlenen şüpheli kişilere ait ev, işyeri ve otomobiller didik didik aranmaya başlandı. Motorize yunus timlerinden 25 ekibin de katıldığı operasyonda, ilk etapta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Havadan 1 helikopter ve 2 'drone'la destek verilen, 200 polisin katıldığı operasyonda, özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde, işyerlerinde ve otomobillerde aramaların sürdüğü bildirildi.


 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314