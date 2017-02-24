Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yeşilırmak Mahallesi Halit Rıfat Paşa İlköğretim Okulu yakınında akşam saatlerinde hareket halindeki 36 yaşındaki Ahmet Yıldırım yönetimindeki 60 DR 747 plakalı LPG'li otomobil, motor kısmından alev aldı. Ahmet Yıldırım, otomobili hemen yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, otomobil, kullanılmaz hale geldi.
(Görüntülü Haber) Tokat'ta seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT'ta seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi. Yeşilırmak Mahallesi Halit Rıfat Paşa İlköğretim Okulu yakınında akşam saatlerinde hareket halindeki 36 yaşındaki Ahmet...
24 Şubat 2017 Cuma 21:48
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