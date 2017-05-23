(Görüntülü Haber) Tokat'ta organize sanayi bölgesinde yangın (3)

YANGIN 4 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ Tokat Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bir marketler zinciri bölge deposunun çatı kısmında sabah saatlerinde başlayan yangın kısa sürede 3 kısımdan oluşan deponun birinci kısmını tamamen sardı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın söndürme çalışmalarına Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Turhal Belediyesi, Niksar Belediyesi, Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ve 48’nci Piyade Alay Komutanlığı itfaiye ekipleri de katıldı. Söndürme çalışmalarını takip eden Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bandırmalı, ''Belediyemiz itfaiyesine gelen ihbar neticesinde anında itfaiye ekiplerimiz müdahale etmiştir. Organize sanayi bölgesinde 10 bin metrekare kapalı bir alan olan büyük bir bölge deposu burası. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Üç bölümden oluşan bir depo, yangın sadece bir bölümde etkili oldu. Yangının çıkan bölüm kontrol altına alındı. Diğer bölümlerde herhangi bir hasar yok. Maddi hasarlı bir yangın, can kaybı yok. Soğutma işlemleri tamamlandıktan sonra yangının çıkış sebebi hakkında bilgi vereceğiz. Yangının çıkış nedeni henüz belli değil. Yangın üst kattan çatı kısmından çıkmış'' dedi. Firma yetkilileri ise olayla ilgili her hangi bir açıklama yapmadı.